Quello che si è appena concluso è stato un anno scolastico da incorniciare per l’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo di Terralba, una realtà che da oltre dieci anni rappresenta un punto di riferimento nel territorio. Qui la musica non è soltanto una materia da studiare, ma un percorso formativo completo che unisce lezioni individuali, teoria e musica d’insieme fin dal primo anno, trasformando lo strumento in una vera palestra di vita. Suonare significa imparare la costanza, affrontare la frustrazione, superare la paura del palcoscenico: competenze che incidono profondamente sulla crescita personale dei ragazzi.

Il valore di questo metodo è confermato dai risultati ottenuti dagli studenti, guidati con attenzione e professionalità dai docenti Marta Grecu al violino, Doriana Montis al clarinetto, Andrea Sanna al pianoforte ed Enrico Sanneris alla tromba, con il supporto del dirigente scolastico Angelo M. Corona. Il percorso è iniziato a dicembre con il tradizionale Concerto di Natale, primo appuntamento pubblico dell’anno, che ha visto sul palco tutti gli alunni, compresi i debuttanti con pochi mesi di studio alle spalle, impegnati come solisti, in ensemble cameristici e in orchestra.

Il mese di maggio ha segnato il culmine dell’anno scolastico. Una delegazione di dieci studenti si è confrontata con contesti di alto livello, ottenendo risultati di grande prestigio. Al VI Concorso di Clarinetto del Conservatorio di Cagliari, Martino Colombu e Alice Diana hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo premio, distinguendosi tra oltre trenta concorrenti provenienti da tutta la Sardegna. Pochi giorni dopo, i giovani musicisti hanno vissuto l’emozione di esibirsi come solisti sullo storico palco del Teatro Garau di Oristano, un’esperienza formativa e artistica di grande valore.

L’avventura si è conclusa con la sfida più impegnativa: il XXIII Festival Nazionale della Musica “G. P. Cartocci”. Davanti a una giuria qualificata, gli studenti di Terralba hanno trionfato, riportando un primo premio assoluto, sette primi premi e due secondi premi. Tra i pianisti si sono distinti Melania Puddu, che ha ottenuto il Primo Premio Assoluto, Leonardo Martucci e Danilo Loi, entrambi premiati con il Primo Premio, e Noemi Silvestre, che ha conquistato il Secondo Premio. Nel clarinetto, successi per Alice Diana e Martino Colombu, entrambi premiati con il Primo Premio. Per il violino, riconoscimenti a Lorenzo Zanda e Mattia Diana, entrambi vincitori del Primo Premio, e a Letizia Cancedda, che ha ottenuto il Secondo Premio. Nella tromba, eccellente risultato per Edoardo Lobina, premiato con il Primo Premio.

L’anno si è chiuso con il saggio finale al Teatro Comunale di Terralba, un momento di grande emozione che ha visto tutti gli studenti esibirsi fianco a fianco davanti a un pubblico numeroso e partecipe. Ognuno ha portato sul palco il proprio percorso, fatto di studio, impegno e crescita personale.

È proprio questa la forza dell’Indirizzo Musicale di Terralba: un percorso aperto e inclusivo, capace di riconoscere, coltivare e valorizzare il talento di ciascuno, trasformando la musica in un’esperienza educativa che lascia un segno profondo nella vita dei ragazzi.

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