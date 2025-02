Scuola allagata e infiltrazioni d’acqua nell’impianto elettrico. È il risultato del raid vandalico nell’Istituto di istruzione superiore De Castro di Terralba: nella notte di sabato qualcuno è entrato a scuola lasciando aperti i rubinetti dei bagni e le valvole dei termosifoni. Il primo e il secondo piano si sono allagati da qui la decisione di tenere chiusa la scuola oggi e domani.

Sono stati i collaboratori scolastici a scoprire cosa era accaduto quando hanno trovato i pavimenti allagati. «Qualcuno, presumibilmente nella notte fra sabato e domenica, è riuscito a entrare», ha spiegato il dirigente scolastico Pino Tilocca, «e ha aperto i rubinetti dei bagni tappando i lavandini con fogli di carta». Non è chiaro se abbiano agito incuranti dell’allarme (scattato puntualmente), di certo sono riusciti a portare a termine il loro piano: a poco a poco il primo e il secondo piano si sono allagati.

L’acqua ha ristagnato a lungo, ci sono state infiltrazioni nell’impianto elettrico. «I tecnici della Provincia sono intervenuti subito per sistemare le plafoniere e mettere in sicurezza l’impianto, danni e disagi sono stati significativi», ha sottolineato Tilocca, «ma fortunatamente non sono stati interessati i laboratori in cui ci sono diverse attrezzature tecnologiche».

In via Rio Mogoro sono intervenuti i vigili del fuoco, per verificare eventuali problemi di agibilità, e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per cercare di risalire ai responsabili del raid vandalico.

