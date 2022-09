Tutti in strada con le candele in mano. Domani a Terralba ci sarà una grande mobilitazione per protestare contro la sanità pubblica, da troppo tempo in ginocchio.

Il Comitato per la Salute della provincia di Oristano non molla. Nonostante le ultime rassicurazioni da parte della Asl che pochi giorni fa ha fatto conoscere i vari interventi che sta mettendo in campo in vari ambiti, soprattutto nel Terralbese, è pronto per protestare e sensibilizzare cittadini e amministratori.

La fiaccolata partirà da viale Sardegna alle 19,30. L’arrivo nella piazza della cattedrale è previsto intorno alle 21,30. La fiaccolata è stata organizzata per protestare ancora una volta contro le carenze della medicina ospedaliera a causa del poco personale in servizio.

Ma anche per i pochi medici di base e pediatri.

Il Comitato chiede poi l’abbattimento delle liste d’attesa per le visite nei poliambulatori e la ripresa delle attività di prevenzione e cura della salute.

Alla fiaccolata parteciperanno anche i cittadini dei paesi limitrofi: Marrubiu, Arborea, Arcidano e Uras. Come anche tutti i sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese.

