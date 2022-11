L’Orto di Eleonora tende ancora una volta la sua mano all’Africa.

L’azienda del Terralbese, specializzata nella coltivazione e vendita di frutta e verdura in tutta Italia ma anche oltre mare, per aiutare i bambini del Burundi promuove per il settimo anno consecutivo una cena di solidarietà.

Il prossimo 19 novembre, all'interno della palestra comunale di San Nicolò d’Arcidano allestita per l’occasione con tavoli imbanditi di buon cibo, si troveranno assieme tantissime persone. Un’ondata di generosità che nei prossimi mesi darà i suoi frutti in Africa.

“Saremo circa 750 - commenta orgoglioso Salvatore Lotta, direttore commerciale dell’azienda ‘L’Orto di Eleonora’ - Abbiamo terminato i posti quasi subito. Anche questa volta senza pensarci troppo tanti cittadini hanno deciso di aiutare questa popolazione in difficoltà”.

L’impegno in favore dei bambini del Burundi è cominciato tempo fa. Negli anni con i soldi raccolti durante le cene di solidarietà e non solo è stata costruita una scuola e sono stati realizzati corsi di formazione per insegnare alla popolazione del Burundi le tecniche agricole e come si allevano piccoli animali. Tutto questo per favorire l’inserimento lavorativo di donne e giovani. Ma non solo. Grazie all’aiuto dell’Orto di Eleonora che promuove da anni l’iniziativa sono stati donati anche diversi attrezzi agricoli e animali da allevamento che hanno permesso a numerose famiglie di sostenersi con il proprio lavoro.

© Riproduzione riservata