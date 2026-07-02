Approda oggi in aula uno dei passaggi amministrativi più rilevanti dell’anno: l’approvazione del rendiconto di gestione 2025, tema centrale della seduta del Consiglio comunale convocata dal sindaco Sandro Pili per venerdì 3 luglio alle 18.30 in prima convocazione e in seconda sabato 4 luglio alle 18.35. Una riunione ordinaria ma dal peso politico e amministrativo significativo, che mette sul tavolo tutti i principali strumenti di programmazione dell’ente.

L’assemblea si aprirà con le comunicazioni del sindaco, per poi procedere quindi ai documenti di programmazione con i consiglieri chiamati a votare l’aggiornamento al Programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028, con relativo elenco annuale e modifica al Documento unico di programmazione e l’aggiornamento al Programma triennale delle acquisizioni di forniture e servizi, anch’esso con modifica al Dup.

In discussione anche due ratifiche di variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, approvate in via d’urgenza dalla Giunta . Il punto più atteso resta però il rendiconto di gestione 2025, documento che fotografa la situazione economico-finanziaria dell’ente e certifica l’attività amministrativa dell’anno passato. La seduta si chiuderà con la variazione al bilancio 2026/2028 e al Dup e con l’approvazione del rinnovo della convenzione per la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali, affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Una seduta intensa, che segna un momento chiave per la programmazione finanziaria del Comune e che richiede all’aula un confronto approfondito su bilanci, investimenti e prospettive amministrative.

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