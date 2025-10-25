Terralba, il 31 ottobre l'evento “Notte Magica – Tra Tradizione e Fantasia”La serata sarà scandita dalla suggestiva “Passeggiata del Terrore”
Il prossimo 31 ottobre le vie cittadine si trasformeranno in un palcoscenico di emozioni e mistero grazie all'evento “Notte Magica – Tra Tradizione e Fantasia”, promosso dal Comune di Terralba in collaborazione con la Pro Loco, la Consulta Giovanile e numerose realtà locali.
«Un appuntamento pensato per coinvolgere tutta la comunità – sottolinea l'assessora Rosella Orrù - con un programma ricco e variegato che unisce folklore, divertimento e cultura».
Si parte alle 16 con le proiezioni del “Cinema Etrom” al Teatro Comunale, seguite alle 17 in piazza Cattedrale dai giochi per bambini organizzati da Raffaella Cadelano e Chiara di Nichilu. Alle 17.30, nel Quartiere Domus Beccias, spazio al tradizionale “Dolcetto o Scherzetto” nei Giardini di Via Montanaru.
Dalle 18, gran finale nel Giardino di Via Nazionale con la Festa di Maria Puntaoru, tra spaghetti e dolcetti offerti dal Comitato “Quartiere Asilo”. La serata sarà scandita dalla suggestiva “Passeggiata del Terrore”, un percorso in 18 tappe tra i luoghi più misteriosi del paese.