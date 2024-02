La Asl tende la mano ai giovani della Marmilla e del Terralbese che liberamente potranno esprimersi su argomenti di ogni genere. Come? Organizzando uno spazio libero, uno spazio di confronto su qualsiasi tema per sentirsi sempre “protagonisti”, ma soprattutto “ascoltati” e “capiti” anche nelle fasi delicate dell’adolescenza e della prima giovinezza.

Dal prossimo mese di marzo il distretto socio-sanitario di Ales-Terralba aprirà lo “Spazio Giovani” al secondo piano della sede del Consultorio Familiare di Terralba, in viale Sardegna al civico 76.

«Lo Spazio Giovani è un progetto dedicato totalmente ai giovani dai 14 ai 25 anni - hanno spiegato dal Consultorio di Terralba - uno spazio dove giovanissimi e giovani si sentiranno liberi di parlare delle proprie emozioni e dei propri dubbi riguardo svariati temi: la sessualità, la contraccezione, le infezioni sessualmente trasmesse, l’affettività, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, il rapporto di coppia, il bullismo».

A loro disposizione un’équipe multidisciplinare: ostetrica, ginecologo, psicologa, pediatra. Il servizio sarà totalmente gratuito. Porte aperte nello Spazio Giovani di Terralba il lunedì dalle 14,30 alle 17 e il giovedì dalle 15 alle 17. L’accesso è libero e riservato ai giovani.

Non ci sarà bisogno di prendere appuntamento e non servirà l’impegnativa medica. Se minorenni non ci sarà necessità di essere accompagnati da un adulto. Nell’eventualità sarà possibile accedere al Consultorio Familiare con un genitore prendendo accordi con l’équipe al numero di telefono 0783/9111520.

