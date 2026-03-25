Anche il Comune di Terralba partecipa al bando ordinario 2026 per la selezione dei nuovi operatori volontari da impiegare nei progetti di servizi civile.

Una iniziativa che offre ai giovani un’importante occasione di crescita personale, formativa e civica. Sono disponibili cinque posti, suddivisi in due diversi progetti e i candidati potranno rivolgersi agli uffici comunali per informazioni e supporto, con la referente Francesca Scano a disposizione per chiarimenti.

ll servizio avrà una durata variabile da 8 a 12 mesi, a seconda del progetto scelto, con un impegno settimanale di 25 ore. È previsto un assegno mensile, come stabilito dalla normativa nazionale, a sostegno dei volontari durante tutto il periodo di attività. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Dol – domanda on Line, accessibile da computer, tablet o smartphone.

La scadenza è fissata per l’8 aprile 2026 alle ore 14, termine oltre il quale non sarà più possibile inoltrare la candidatura. Il Comune invita i giovani a cogliere questa opportunità, che permette di acquisire competenze e avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso un’esperienza riconosciuta e strutturata.

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