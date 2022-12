Bufera a Uras sulla mancata partecipazione a un bando regionale dedicato alla manutenzione delle strade rurali. «L’amministrazione si sta adoperando con tutte le risorse per cercare di risolvere il problema – fa sapere il Comune in una nota –. Purtroppo, Uras non è presente nella graduatoria dei Comuni ai quali spettano i contributi regionali per la viabilità rurale perché non partecipò al bando del 2017».

«Sono circa una decina le segnalazioni sulle strade di campagna che ricevo quotidianamente», riporta il sindaco Samuele Fenu, che fa sapere: «Il Prefetto ha inviato al Comune una richiesta d’intervento immediato, mentre alcuni abitanti stanno facendo una raccolta firme».

Sul perché il Comune non partecipò al bando, risponde l’ex sindaca Anna Maria Dore: «Il bando prevedeva interventi di manutenzione nelle strade rurali di proprietà comunale in cui erano presenti le sedi legali di aziende agricole. L’unica con questa caratteristica era S’Arrideli, dove era in corso un altro finanziamento regionale, richiesto dall’amministrazione Casciu, che rappresentava un motivo ostativo per inoltrare la domanda di finanziamento».

«Non ci resta che procedere con fondi comunali – commenta il sindaco Fenu –. L’idea è quella di fare una progettazione di tutte le aree del territorio, per poi intervenire in maniera strutturale, evitando interventi di tamponamento periodici».

