Un solo gestore per coordinare le attività dedicate ai giovani e all’educazione ambientale. Il Comune di Oristano ha pubblicato la gara per affidare la gestione dello Spazio Giovani “Busonera” e del Ceas Aristanis, entrambi ospitati nel complesso comunale di Sa Rodia. L’appalto, della durata di tre anni con possibilità di rinnovo per altri due, ha un valore a base di gara di 672.913,21 euro. L’obiettivo è mettere in rete i due servizi, sviluppando una programmazione condivisa tra politiche giovanili, inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Lo Spazio Giovani continuerà a proporre attività educative, aggregative e di prevenzione del disagio per i ragazzi dagli 11 ai 29 anni, mentre il Ceas curerà progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole e alla cittadinanza. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: fino a 80 punti saranno assegnati alla qualità del progetto, con particolare attenzione alle azioni di inclusione e alla formazione degli operatori, mentre 20 punti premieranno l’offerta economica. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma SardegnaCAT entro il 15 settembre. Il sopralluogo nella struttura di Sa Rodia sarà obbligatorio per partecipare alla gara. Bando e documentazione sono disponibili sul sito del Comune e sul portale SardegnaCAT.

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