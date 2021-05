Buona anche la seconda. A Cabras i tamponi effettuati oggi sono risultati tutti negativi. Un secondo sospiro di sollievo per tante famiglie del paese. Lo screening su tutto il personale scolastico dell'Istituto comprensivo è iniziato lunedì. Coinvolte nell'iniziativa tutte le scuole di Cabras e Solanas: materne, elementari e medie.

È stato il sindaco Andrea Abis, in collaborazione con la direzione della scuola e l’Ats, ad aver promosso la somministrazione dei tamponi dopo la positività nei giorni scorsi di alcuni bambini ma anche di insegnanti. Un’operazione che l'amministrazione ha ritenuto fondamentale per avere sotto controllo la situazione relativa alla pandemia nei vari istituti, visto che ben quattro classi scolastiche, tra i vari plessi, sono in quarantena.

Oggi sono stati effettuati 267 tamponi. Tra lunedì e mercoledì l'affluenza di partecipazione da parte delle famiglie è stata del 73%.

© Riproduzione riservata