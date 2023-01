Accoglienza e ricettività parole d’ordine nel piccolo borgo che si affaccia sull’Omodeo.

Sorradile si candida infatti a diventare ancor di più un punto strategico sul fronte del turismo nel territorio. La fine dell’anno si è chiusa infatti con la pubblicazione della procedura per presentare manifestazioni d’interesse per la concessione degli immobili in via Italia, la Comunità ospitale e la Casa dell’ospite e del borgo sul lago, la struttura turistica (ristorante-pizzeria) in località Monte Simeone, a due passi dal lungo lago.

Obbligatorio il sopralluogo prima di presentare la propria proposta e candidatura a partecipare alle fasi successive per l’affidamento delle strutture. Proprio per questa ragione, essendo una gara a livello nazionale, la scelta è stata quella di dare tempo due mesi per farsi avanti. Gli interessati potranno infatti farlo sino al 28 febbraio. Ventuno i posti letto disponibili: 17 distribuiti tra i 5 appartamenti che caratterizzano la comunità ospitale e altri quattro presenti invece nella casa dell’ospite.

Sinora nessuna delle due strutture ristrutturate e arredate dal Comune è stata data in gestione. C’è poi il borgo sul lago, la struttura ricettiva attiva sino a circa un anno fa, teatro anche di tanti eventi e matrimoni.

Il sindaco Pietro Arca spiega: «Il nostro intento è quello di mettere a sistema le strutture ricettive e di accoglienza. Al borgo sul lago, nel parco, a breve inizieranno i lavori che riguarderanno la sistemazione del percorso vita. Si avrà quindi opportunità in più per quanti raggiungeranno il parco sul lago. A completare l'offerta che stiamo proponendo c'è poi il recupero di Casa Carta che consentirà di ospitare altre 10 persone e una struttura con bar, ristorante e centro benessere. Sorradile si presenta quindi come un vero borgo centro di attrazione».

