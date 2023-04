Trasferta per il sindaco di Sorradile Pietro Arca. Mercoledì, insieme ad una piccola delegazione dell’associazione Asproflor Comuni fioriti, è stato ricevuto al ministero degli Affari esteri e del Turismo. Erano presenti il presidente di Asproflor Sergio Ferraro, il vicepresidente Franco Colombano e il responsabile degli ispettori Luca Zanellati. La delegazione ha incontrato alla Farnesina il professor Antonio Corsi, collaboratore del ministro Antonio Tajani per le attività di promozione delle tradizioni culturali musicali delle comunità italiane all'estero.

I temi principali sono stati la partecipazione di Sorradile al concorso internazionale di fioriture Communities in Bloom e al bando del ministero “Il turismo delle radici”, che ha lo scopo di valorizzare la conoscenza della storia familiare e della cultura d'origine degli italiani residenti all'estero e degli italo- discendenti sostenendo anche le manifestazioni internazionali.

«Nel corso dell'evento finale di Communities in Blooms che si terrà in Canada nel mese di settembre, stiamo organizzando in collaborazione con la Federazione italiana emigrati sardi un incontro con immigrati presenti nel Canada con l'obiettivo di realizzare un momento di condivisione culturale - spiega il sindaco di Sorradile Pietro Arca -. Ringraziamo il professor Antonio Corsi per la sensibilità istituzionale e per l'interesse mostrato nei confronti del progetto Turismo delle radici».

L'incontro col ministro Santanchè (foto Orbana)

Successivamente la delegazione si è spostata a Villa Ada, sede del ministero del Turismo, dove al ministro Daniela Garnero Santanchè è stato illustrato il progetto del Circuito nazionale dei Comuni fioriti di cui fa parte anche il Comune di Sorradile, con l'obiettivo di stimolare le Amministrazioni comunali ad adottare il motto “Fiorire è accogliere”, per favorire i propri territori, migliorando il quadro di ambienti di vita dei cittadini e trasmettendo un'immagine più colorata e viva delle località e sensibilizzando le comunità rispetto dell'ambiente. «Vogliamo ringraziare il ministro Santanchè che, rimanendo molto colpita dal progetto Comuni fioriti, si è dimostrata favorevole alla concessione del patrocinio gratuito e del sostegno finanziario del ministero all'iniziativa – aggiunge Arca - . La difesa della bellezza dell'ambiente non sono solo un modo per migliorare la qualità della vita della comunità, ma anche un importante strumento di promozione turistica. Al termine degli incontri è stata consegnata la nuova bandiera del marchio di qualità Comuni fioriti e sono stati omaggiati i fiori con il portavaso decorato dei ragazzi speciali dell'associazione Cascina Aquilone.

