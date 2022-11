Il Comune di Solarussa deciderà assieme ai cittadini quali interventi programmare per il bene del paese.

Venerdì 18 novembre, con inizio alle 17.30, nei locali di Casa Sanna, si terrà un incontro aperto a tutta la popolazione per discutere, confrontarsi e condividere con la comunità idee e azioni per lo sviluppo del piccolo centro dell’Oristanese. «L’idea di definire una pianificazione puntuale è sorta nella fase di stesura della nuova programmazione territoriale in corso presso l’Unione dei Fenici - commenta il sindaco Mario Tendas - è importante valorizzare le nostre risorse in un’ottica di sostenibilità così come previsto dall’agenda 2030 e come ampiamente indicato dai documenti di programmazione dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione. Per cogliere questi obiettivi ci sono importanti risorse che, potenzialmente, possono consentire di migliorare la qualità della vita delle nostre famiglie, dei giovani e degli anziani e per sostenere e rafforzare le imprese locali».

Il Comune è al lavoro per la definizione di un documento programmatico “pilota” che sarà la base per la predisposizione delle candidature nei prossimi finanziamenti della nuova programmazione territoriale ma anche del Pnrr.

Venerdì i cittadini si confronteranno sui prossimi progetti che il Comune intende portare avanti: la valorizzazione del complesso Ex olearia, il recupero del patrimonio edilizio finalizzato alla creazione di opportunità occupazionali, il recupero del complesso nuragico di Pidighi e delle strutture sportive.

