A Solarussa l'acqua da alcuni giorni non è potabile. Ecco perché il primo cittadino Mario Tendas ha firmato un’ordinanza per vietarne l’utilizzo.

È stata la Asl di Oristano a segnalare al Comune la non conformità dell’acqua destinata al consumo umano a causa della presenza di contaminazione microbica, rilevata nelle acque campionate dai tecnici il 23 ottobre scorso.

Come si legge nell’ordinanza pubblicata anche sul sito del Comune e inviata al personale della polizia locale incaricato di far rispettare l'ordinanza, il primo cittadino Mario Tendas ha ritenuto di emanare l’ordinanza per tutelare la salute pubblica e disporre il divieto di utilizzo per scopi potabili e alimentari.

L’acqua può essere utilizzata, infatti, solo per usi domestici e di igiene della persona. «L’approvvigionamento di acqua potabile sarà garantito dalla presenza di un’autobotte posizionata nella via Is Grazias - fanno sapere dal Comune - nello spiazzo antistante alla chiesa della Madonna delle Grazie».

© Riproduzione riservata