Riunione di insediamento stamane anche per il Consiglio comunale di Soddì, piccolo centro del Guilcier (125 abitanti), dove il sindaco Francesco Mascia ha atteso la prima riunione della nuova assemblea civica per presentare la sua Giunta, ufficializzata dopo la convalida degli eletti e il giuramento.

A formare l’esecutivo del neo primo cittadino, che indossa nuovamente la fascia tricolore dopo essere stato sindaco già a metà degli anni ‘90, sono Giovanni Marceddu, che ricoprirà anche l’incarico di vicesindaco con le deleghe in materia di Lavori pubblici, infrastrutture, agricoltura, politiche ambientali e territorio; Mattia Flore si occuperà invece di Politiche sociali, casa, famiglia, scuola, arredo e decoro urbano, mentre Emanuela Flore è assessora al Turismo, attività produttive, cultura, sport e tempo libero.

Oltre al sindaco e agli assessori, fanno parte del Consiglio comunale per la lista vincitrice “Rinnovamento e Tradizione per Soddì” Valerio Angelo Cuscusa, Maria Francesca Porta, Lucia Raffaella Frau, Gianfranco Battelli. Per la lista “Uniti per Soddì” oltre al sindaco uscente Greta Pes, ci sono Marco Raffaele Murgia e Luca Piras.

