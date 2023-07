È stato approvato, dalla Giunta comunale di Siris, il progetto con la stima dei lavori per la realizzazione di strutture sportive che rientrano tra gli investimenti per infrastrutture sociali. Un’idea nata in seguito alla concessione, in favore del Comune guidato dal sindaco Emanuele Pilloni, di un contributo di 8mila euro da destinare a infrastrutture sociali.

L’idea dell’amministrazione è quella di realizzare un fabbricato, in prossimità del campo sportivo, aperto su due lati, da utilizzare come spazio per ospitare le attrezzature fitness. Uno spazio, nella zona dell’entrata del paese, che sarà aperto all’utilizzo della collettività, in modo tale da incentivare l’attività fisica e la socializzazione all’interno della piccola comunità della Marmilla.

«Nel progetto – commenta il sindaco Pilloni – per la riqualificazione del paese abbiamo deciso di sistemare uno degli ingressi. Il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione di un loggiato».

Un altro intervento nella zona sportiva del paese, che qualche settimana fa era stato già dal progetto d'arte pubblica "Bidda Festival", alla prima edizione, con il murales dedicato al gol segnato nello spareggio per la serie A a Bari da parte del capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti.

