Il Comune di Siris ha riaperto i termini per la presentazione delle domande riferite alla concessione di contributi a fondo perduto, per l’acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di 15mila euro, all’interno del centro abitato.

Un intervento che rientra all’interno delle disposizioni regionali in materia di contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni. La somma totale, a disposizione dell’amministrazione comunale, è di oltre 237mila euro, tra stanziamenti per il 2024 e 2025 e le economie rimaste dal 2022 e 2023.

I soggetti interessati all’incentivo, dovranno avere la residenza nella casa che si intende acquistare o ristrutturare con il contributo e potranno presentare la domanda, con tutti i documenti richiesti, all’indirizzo Pec del Comune (protocollo@pec.comune-siris-or.it) o a mano presso l’Ufficio Protocollo.

