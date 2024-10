Il Comune di Siris ha pubblicato un avviso per l’affidamento del locale delle ex Scuole Elementari, adibito a bar, di proprietà dell’ente. La struttura, che si trova in via Nazionale, all’interno del parco comunale del paese, è attualmente attiva e la gestione dovrebbe ripartire, dopo l’assegnazione, già dai primi del 2025.

Gli interessati potranno presentare la domanda entro il prossimo 30 ottobre, tramite raccomandata o a mano, presso gli uffici comunali. «Per l'amministrazione comunale – commenta il sindaco Emanuele Pilloni - il punto ristoro/bar ha una duplice importanza. Anzitutto vuole favorire l'aggregazione sociale, in secondo luogo perché crea occupazione. Il nostro augurio è che la gestione possa partire i primi mesi del 2025».

