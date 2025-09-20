La Giunta comunale di Siris ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento della viabilità comunale esistente attraverso opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Una delibera che permette così all’esecutivo guidato da Emanuele Pilloni di partecipare al bando regionale per gli “Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale”.

La cifra che il Comune di Siris intende spendere per questi lavori è di 384mila euro: il finanziamento richiesto alla Regione è di 280mila euro, mentre di 104mila euro è la cifra di cofinanziamento comunale.

«Con la partecipazione a questo bando regionale per la sistemazione della viabilità urbana – commenta il sindaco – abbiamo intenzione di intervenire su tutte le strade principali del paese, in particolare nella via principale, via Nazionale e in via San Vincenzo».

© Riproduzione riservata