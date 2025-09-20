Siris, approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento della viabilità comunale esistenteUna delibera che permette all’esecutivo guidato da Emanuele Pilloni di partecipare al bando regionale per gli “Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale”
La Giunta comunale di Siris ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento della viabilità comunale esistente attraverso opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.
Una delibera che permette così all’esecutivo guidato da Emanuele Pilloni di partecipare al bando regionale per gli “Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale”.
La cifra che il Comune di Siris intende spendere per questi lavori è di 384mila euro: il finanziamento richiesto alla Regione è di 280mila euro, mentre di 104mila euro è la cifra di cofinanziamento comunale.
«Con la partecipazione a questo bando regionale per la sistemazione della viabilità urbana – commenta il sindaco – abbiamo intenzione di intervenire su tutte le strade principali del paese, in particolare nella via principale, via Nazionale e in via San Vincenzo».