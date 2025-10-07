Sini, al via lo "Spazio Compiti" della Biblioteca comunaleUno spazio nel quale i bambini potranno svolgere i compiti scolastici ma non solo
Tra le iniziative della Biblioteca comunale di Sini, l’ultima è lo “Spazio Compiti”.
La struttura, infatti, ha deciso di dedicare un appuntamento settimanale (il mercoledì dalle 17 alle 18.30) per i bambini della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado.
Uno spazio nel quale i bambini potranno svolgere i compiti scolastici ma non solo; sarà un momento di socializzazione, di espressione e trovare un impegno del tempo fuori dalla scuola che mantiene, comunque, una valenza educativa.
Al termine dei compiti ci saranno momenti di svago dal valore educativo. L’iniziativa si terrà presso gli spazi della biblioteca comunale.