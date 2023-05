C’è chi ha spostato i camminamenti in plastica per buttarli da una parte all’altra o per nasconderli sotto la ghiaia. Un dispetto? Chissà. Impossibile invece trovare un gioco che non sia stato imbrattato con le bombolette spray. E tanto altro ancora.

A Simaxis il parco per i bambini che il Comune sta ultimando, dove è presente anche uno skate park, non gode di ottima salute. Più volte negli ultimi mesi è stato preso di mira dai vandali.

La delusione da parte del sindaco Giacomo Obinu è tanta: «Queste azioni fanno passare la voglia e la fantasia di creare qualcosa di bello per il paese - racconta - Mi chiedo se abbia senso continuare a investire su un luogo che non viene rispettato. Anche alla luce delle risorse disponibili per ultimare l’opera. Ora siamo al lavoro per capire chi sono gli autori di diversi atti vandalici. Le telecamere per fortuna ci sono».

Il sindaco di Simaxis, stanco di vedere distrutto ciò che viene creato con soldi di bilancio, pochi giorni fa ha chiesto la collaborazione del paese tramite i social.

Sulla pagina Facebook del Comune è stato lanciato un appello con l’obiettivo di fermare i maleducati ma anche di tenere in ordine e pulito il paese: «Chiediamo una mano a chi frequenta il nostro parco - va avanti ancora il primo cittadino di Simaxis Giacomo Obinu - Chi vede qualcuno che compie questi atti vandalici non deve avere timore di segnalare l’accaduto in Comune o alla polizia locale. Siamo pronti ad accogliere tutte le segnalazioni».

© Riproduzione riservata