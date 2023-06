Si accelerano i tempi per la realizzazione del campo da calcio in erba sintetica, al servizio della polisportiva Simaxis che disputa il campionato di Seconda Categoria e delle squadre del settore giovanile, per le quali la società intende investire molto. L’amministrazione comunale ha ormai da tempo completato tutto l’iter per l’inizio dei lavori che costeranno 550 mila euro, cifra proveniente da un mutuo contratto con il Credito Sportivo, attraverso la partecipazione al bando “ Sport Missione Comune 2021.

“Siamo pronti per dare il via ai lavori- spiega l’assessore Matteo Olia- tempistica giustamente concordata con la società sportiva che ha potuto concludere nel proprio campo la stagione agonistica. Nei giorni scorsi- aggiunge Olia- è arrivata inoltre l’omologazione preventiva da parte della Lega nazionale dilettanti, necessaria per dare inizio alle opere che prevediamo siano ultimate a settembre. Oltre all’erba sintetica, l’impianto sarà interessato anche ad altri interventi come la sostituzione di una torre faro, con il completamento del sistema di illuminazione.

“Questi interventi – sottolinea Olia- vanno a completare una serie di importanti opere realizzate qualche anno fa con una spesa di 250 mila euro con l’ ampliamento dello spogliatoio, la sostituzione di tre torri faro, la manutenzione generale della struttura e la messa in opera della recinzione nell’intero perimetro del campo da gioco”.

© Riproduzione riservata