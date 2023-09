Dopo una lunga pausa riapre a Simala la biblioteca comunale. La struttura, che si trova nei locali delle ex Scuole Elementari di via Canonico Farris, infatti, era chiusa da quasi tre anni, per la precisione dal mese di novembre del 2020.

«Con felicità - esordisce il sindaco Gianmarco Atzeni - comunichiamo la riapertura della biblioteca. La biblioteca era prioritaria nei nostri programmi; è un luogo di aggregazione sociale e consente ai nostri compaesani un accesso semplice e gratuito alla cultura».

Il servizio, che permetterà ai residenti di poter trovare un testo senza doversi spostare dal paese, è nuovamente attivo da circa dieci giorni e sarà aperto all’utenza per due giorni la settimana: il mercoledì, di pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato, la mattina, dalle 9 alle 13.

«Ci stiamo impegnando ogni giorno – conclude Atzei – per attivare quanti più servizi di prossimità possibile, per iniziare, dal prossimo anno, una politica di lotta allo spopolamento».

