Grande partecipazione ed emozione alla seduta di insediamento del nuovo sindaco Gianmarco Atzei e del Consiglio comunale di Simala, formato dai componenti della Lista “Insieme per Crescere”, unica ad essersi presentata alle elezioni.

Il primo cittadino ha ufficializzato anche in Consiglio la Giunta già decisa prima delle elezioni con il vice sindaco Raffaele Diana (deleghe ai Lavori pubblici e ambiente), mentre Valeria Pala è assessora ai Servizi sociali, sport, cultura e spettacolo. Il sindaco uscente Giorgio Scano è invece il capogruppo della maggioranza.

E proprio quest’ultimo, nel suo intervento, ha ripercorso i 15 anni del suo lungo mandato, ricordando le persone venute a mancare. Sull’importanza di quanto fatto e sulla necessità di continuare il lavoro avviato hanno messo l’accento il vice sindaco Diana, l’ ex assessora Pani e il consigliere Pusceddu.

Il sindaco Atzei ha concluso i lavori non prima di aver ringraziato ancora tutti per la fiducia. «Grazie a tutta la squadra per avermi sostenuto ma soprattutto all’associazionismo paesano vero pilastro di Simala».

