Nel corso delle ultime settimane l’amministrazione comunale di Simala ha approvato diversi progetti su strutture e infrastrutture strategiche per la comunità. Passaggio fondamentale per la partecipazione ai bandi regionali dedicati.

In particolare, la Giunta guidata da Gianmarco Atzei ha approvato i progetti esecutivi per la riqualificazione del cimitero (225mila euro), della strada di circonvallazione, dall’incrocio per la provinciale in direzione Gonnoscodina fino a quello in direzione Curcuris (550mila euro), alla manutenzione straordinaria della “Simala-Pompu”, la rotatoria all’ingresso del paese verso Masullas (115mila euro) e della costruzione di un itinerario ciclabile nella circonvallazione (750mila euro). Inoltre, i progetti di fattibilità per i lavori di riqualificazione dell’area ex campo di calcio (300mila euro), dell’area adiacente il Municipio (300mila euro), di manutenzione straordinaria del Municipio (323mila euro), di “Casa Mascia” (305mila euro) e del deposito comunale (195mila euro).

«Si conclude un intenso percorso – commenta Atzei - grazie al quale siamo riusciti a presentare 10 progetti di finanziamento in merito ai bandi promossi dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici. Un lavoro immenso che ha consentito di presentare progetti per circa 3milioni e 7mila euro, in una visione unitaria e complessiva del paese di Simala. Questi progetti si uniscono all’oltre 1milione e mezzo di euro ottenuto nei primi due anni di consigliatura».

