Il Comune di Santa Giusta è al lavoro per organizzare una giornata dedicata all’iscrizione presso l’anagrafe canina nazionale di tutti i cani di proprietà presenti nel territorio. Il responsabile del Servizio Amministrativo e Polizia Locale, Antonella Lombardo, assieme al sindaco Andrea Casu ricordano che i proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l’iscrizione del loro cane entro i tre mesi di vita del cane in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione.

L’applicazione del microchip con la relativa registrazione presso l’anagrafe canina, verrà eseguita gratuitamente dai veterinari della Asl.

La modulistica per presentare l’istanza è reperibile presso l’ufficio Protocollo e nel sito internet del Comune.

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà pervenire entro il 30 novembre o via mail o via pec oppure con la consegna a mano. L’ufficio competente per la gestione del procedimento è l’Ufficio Polizia Locale.

