Poste Italiane continua a migliorare la qualità dei servizi sul territorio con particolare attenzione dedicata ai piccoli Comuni.

Nell'ufficio postale di San Nicolò D'Arcidano, in via Cagliari, è stato installato il nuovo gestore delle attese. Si tratta di un innovativo totem touch screen che consente di gestire al meglio i flussi di clientela, ottimizzando le tempistiche soprattutto attraverso la scelta anticipata dei servizi.

Il nuovo apparecchio, infatti, prima di stampare il classico “numeretto” di prenotazione del turno a sportello, consente di selezionare l'operazione desiderata toccando semplicemente lo schermo e permettendo di effettuare una scelta ancora più rapida anche attraverso la “lettura” delle carte elettroniche abbinate al conto bancoposta o al lbretto postale.

Il sistema è collegato a un display riepilogativo collocato nella sala al pubblico che riporta in tempo reale i numeri dei clienti in quel momento servito.

Man mano che le singole operazioni terminano i clienti successivi saranno avvisati attraverso il display luminoso che indicherà sia il numero di prenotazione sia il numero dello sportello di nuovo disponibile.

Il nuovo gestore delle attese, inoltre, è abilitato a gestire le prenotazioni del turno effettuate da remoto attraverso l'app “Ufficio Postale” oppure dal sito poste.it, oltre alla prenotazione telefonica al numero 06.4526.4526.

