Marciapiedi e nuovo asfalto, quindi basta buche e più sicurezza per i cittadini. Chi a Bauladu raggiungerà il cimitero a piedi o in bicicletta non rischierà più di essere investito dalle auto. Da pochi giorni gli operai sono al lavoro per la realizzazione della nuova strada che collega il paese al cimitero. Tutto questo è possibile grazie ai 300.000 euro che il Comune ha ottenuto dalla Regione nel gennaio del 2023.

«Si tratta di un progetto importante e tanto atteso da tutta la comunità» spiega il sindaco di Bauladu, Ignazio Zara.

«Prima di mettere a bando l'intervento, ci sono voluti diversi mesi di lavoro, ma ora finalmente ci siamo. Per rimettere in piedi il progetto, il Comune ha dovuto procedere anche con diversi espropri».

I lavori dovrebbero terminare entro l'anno. La strada non solo sarà asfaltata, ma verrà anche allargata e saranno realizzati marciapiedi su entrambi i lati. Ma non solo. «Ci sarà anche la pulizia dei canali per contenere le acque e garantire il corretto deflusso, prevenendo inondazioni e proteggendo le aree adiacenti», spiega ancora il sindaco Zara. Questo intervento valorizzerà l'intera zona del paese».

