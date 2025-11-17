Si rinforza il parco mezzi della compagnia barracellare, destinata ai servizi di protezione civile e antincendio, con l’acquisto da parte dell’amministrazione comunale di un nuovo pick-up dotato di strumentazione specifica. L’investimento, pari a poco meno di centomila euro, è stato possibile grazie al finanziamento regionale previsto dalla Legge regionale 17, che sostiene i Comuni sede di compagnia barracellare per il potenziamento delle attività di prevenzione e intervento.

Il nuovo veicolo sarà impiegato nelle operazioni di emergenza e vigilanza, garantendo maggiore tempestività nelle risposte alle esigenze del territorio. Contestualmente, l’amministrazione ha acquistato anche una idrovora per i servizi idrogeologici e ha completato l’allestimento di un altro mezzo già in dotazione, equipaggiandolo con un modulo antincendio di ultima generazione.

Un passo importante per la sicurezza della comunità, che rafforza la capacità operativa dei barracelli e consolida il ruolo del corpo come presidio fondamentale nella tutela del territorio e nella prevenzione dei rischi ambientali.

