Il Comune di Siapiccia ha riaperto il bando per la concessione di contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di 15mila euro a beneficiario, per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nel piccolo centro sul Grighine.

Il contributo può essere concesso a chi già risiede a Siapiccia o a chi intende trasferire la residenza entro 18 mesi dalla richiesta dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori. A disposizione del Comune ci sono oltre 51mila euro (10.900 euro circa di risorse residue dall’annualità 2023 e quasi 41mila euro inserite nell’annualità 2024).

La modulistica della domanda è disponibile nel sito istituzionale dell’ente o negli uffici comunali. L’istanza, invece, andrà presentata all’Ufficio Protocollo a mano, tramite posta ordinaria, via PEC (comune.siapiccia.or@legalmail.it) o via e-mail (amministrativo@comune.siapiccia.or.it). La scadenza per la presentazione è fissata per il 31 marzo.

