Tutto è ormai pronto, a Siapiccia, per i festeggiamenti in onore di San Nicola, patrono del paese. Le celebrazioni sono organizzati dal Comitato dei festeggiamenti, in collaborazione con la Parrocchia e il Comune. Sabato 6 dicembre, dal primo pomeriggio, il fulcro. Da mercoledì 3 a venerdì 5 dicembre il triduo a San Nicola. Sabato 6, invece, dalle 17.15, la processione accompagnata dal fisarmonicista, dalle launeddas, da “is cantadoris de sa processioni”, dalle confraternite di Siapiccia e dei paesi vicini, dai cavalieri e fucilieri e dagli abiti tradizionali. Alle 17.45 la Santa Messa. A seguire i fuochi d’artificio e la distribuzione dei doni ai bambini. Alle 19, infine, in piazza Garibaldi, la serata in compagnia del gruppo “Fantasias de Ballos” e degustazione di vitella arrosto.

