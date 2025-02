In vista dell’ormai imminente arrivo del carnevale, a Siapiccia è prevista un’iniziativa a tema.

Organizzate dalla Biblioteca comunale del paese, infatti, lunedì sono in programma letture ad alta voce e un laboratorio creativo a tema carnevale, riservato ai piccoli dai 3 ai 6 anni.

L’appuntamento è previsto per lunedì, a partire dalle 17, negli spazi della biblioteca.

Per poter partecipare è necessaria la prenotazione, che si potrà effettuare tramite i canali social della biblioteca, per telefono (0783448233) o via e-mail, all’indirizzo bibliotecasiapiccia@tiscali.it

