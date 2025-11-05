Domani, giovedì 6 novembre, a Siapiccia, appuntamento dedicato alla lettura.

La Biblioteca comunale, infatti, organizza il “Tè Letterario”, a partire dalle 16.30, negli spazi della struttura. Per l’occasione, la lettura scelta è “La Ferrovia Sotterranea”, di Colson Whitehead”.

La partecipazione è libera e gratuita, per un evento già abitualmente proposto dalla cooperativa “La Lettura”, società che gestisce la biblioteca.

La struttura, inoltre, è a disposizione dell’utenza il lunedì (dalle 15 alle 19), mercoledì (dalle 9 alle 13) e il giovedì (dalle 15 alle 18.30).

© Riproduzione riservata