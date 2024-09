Si rinnova a Siapiccia l’appuntamento con il corso di ginnastica dolce dedicato alla popolazione maggiorenne. L’iniziativa rientra all’interno del progetto promosso dal Comune denominato “L’importanza del Movimento”: partirà i primi di ottobre e sarà in prosecuzione del precedente corso terminato lo scorso giugno.

Il progetto è rivolto a un massimo di 25 partecipanti, ammessi secondo un ordine di priorità che prevede la maggiore età, la residenza e l’ordine di arrivo della manifestazione di interesse all’Ufficio Protocollo del Comune. Il corso dovrebbe svolgersi nelle giornate di martedì e venerdì, con orario da definire, negli spazi del Centro di Aggregazione Sociale. Potranno partecipare le persone residenti o domiciliate a Siapiccia, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Ammesse con riserva anche le richieste provenienti da non residenti, che verranno prese in considerazione se compatibili con il numero di partecipanti. Per tutti i partecipanti è richiesto il possesso del certificato medico rilasciato dal medico attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica. Le domande andranno consegnate presso gli uffici comunali entro il prossimo 30 settembre.

