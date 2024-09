Sono stati aperti, a Siapiccia, i termini per la presentazione delle domande relative al “Progetto Equitazione”. Un’idea nata per incoraggiare il mantenimento e la prosecuzione della tradizione equestre, sa sempre di primaria importanza per la comunità.

Con questa iniziativa si vuole incentivare lo sviluppo e la conoscenza equestre e della cultura ippica nei ragazzi e ragazze con età inferiore ai 18 anni. Nello specifico, le famiglie che hanno figli minorenni che vogliono iscriversi ad attività di equitazione, potranno presentare l’istanza per la concessione di un contributo. La somma massima concedibile sarà di 360 euro, in base alla certificazione Isee, valida, da presentare con la domanda.

Per chi possiede un Isee tra i 0 e i 7.500 euro, il contributo sarà del 100% della spesa documentata, sino ad un massimo di 360euro; oltre i 7.500 di certificazione Isee, il contributo sarà pari all’85% della spesa documentata, fino ad un massimo di 310 euro per ragazzo. Per il “Progetto Equitazione”, l’amministrazione comunale ha stanziato 1.400 euro. Le richieste, con la modulistica presente nel sito istituzionale del Comune, dovranno essere presentate entro il 10 ottobre presso gli uffici comunali, via mail all’indirizzo amministrativo@comune.siapiccia.or.it o tramite Pec (comune.siapiccia.or@legalmail.it).

