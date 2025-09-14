Il Comune di Siapiccia sta attivando un nuovo servizio di comunicazione attraverso “WhatsApp”. La creazione del canale di informazione dedicato ai cittadini che ha l’obiettivo di trasmettere tramite l'applicazione di uso più comune le notizie sull’attività amministrativa del Comune, allerta meteo, emergenze e servizi vari. I cittadini possono prendere visione della descrizione del servizio e ritirare il modulo di adesione negli uffici comunali o nel sito istituzionale dell’ente. La richiesta potrà poi essere consegnata a mano o recapitata via e-mail (indirizzo protocollo@comune.siapiccia.or.it) agli Uffici Comunali. Nel modello, i genitori di figli che abbiamo compiuto almeno 13 anni, potranno richiedere il servizio anche per loro, indicando i nominativi e i relativi numeri di telefono. Il servizio di comunicazione è gratuito.

