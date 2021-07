Partiranno a giorni, a Siamanna, i lavori di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di via Emilio Lussu. Una zona cruciale nel paese, per la presenza delle Scuole Medie. La delibera con l’approvazione del progetto esecutivo - definitivo è arrivata nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale. L’esecutivo guidato da Franco Vellio Melas, 64 anni, ha deciso di destinare gli 81.300 euro circa, dei quali Siamanna ha beneficiato dal ministero dell’Interno assieme ad altri 2mila Comuni italiani. Nello specifico, i fondi sono destinati ai Comuni con meno di mille abitanti e, in particolare, a interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021.

I lavori, ufficialmente, verranno avviati nei prossimi giorni. “Sono con procedura d’urgenza e verranno affidati prima delle festività di Ferragosto”, dice il sindaco.

© Riproduzione riservata