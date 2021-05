Nel corso della sua ultima riunione, la Giunta comunale di Siamanna ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione e messa in sicurezza della via Sardegna.

Lavori importanti nella cittadina ai piedi del Grighine, in quanto si interverrà sulla strada principale, che ricade sulla Strada Provinciale 35, in direzione Simaxis e Villaurbana. La somma stanziata per gli interventi è di 125mila euro. Una parte, circa 100mila euro, serviranno per la sistemazione del manto stradale e dei servizi, tra i quali marciapiedi e caditoie (queste ultime in particolare riguarderanno via e vico De Gasperi), mentre 25mila euro saranno destinate alla riqualificazione dei punti verdi presenti nella stessa via principale del paese. Non solo la strada principale, nel corso della stessa riunione l'esecutivo guidato da Franco Vellio Melas ha deliberato anche l'avvio di tutte le procedure per il rifacimento della segnaletica stradale all'interno del centro urbano. Per questa serie di interventi sono stati stanziati circa 22mila euro. Il prossimo passo, ora, sarà quello di procedere nell’appalto dei lavori e nelle prossime settimane potranno partire i cantieri.

