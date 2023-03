Dopo Villaurbana il medico di base sarà disponibile nuovamente anche nei paesi di Siamanna e Siapiccia.

La notizia è stata confermata attraverso i siti istituzionali dei due Comuni.

Emergenza rientrata, dunque, dopo che le 3 comunità, con l’arrivo del 2023, si erano ritrovate in assenza del medico di base, a causa del trasferimento del precedente, il dottor Aldo Rizzetto, in altra sede.

Per il momento, nei due piccoli paesi ai piedi del Monte Grighine, il nuovo medico di base, la dottoressa Francesca Serra prenderà servizio solamente un giorno la settimana. Da lunedì a Siamanna sarà presente, nella struttura medica ricavata nell’ex scuola media, in via Emilio Lussu, il lunedì dalle 10 alle 12.

Per quanto riguarda Siapiccia, invece, la dottoressa Serra accoglierà i pazienti nell’ambulatorio comunale di via Marconi 45, il mercoledì, dalle 16 alle 18. Confermati, invece, i tre giorni a Villaurbana: il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18.

