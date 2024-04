È in programma domenica a Siamanna la giornata intitolata “Conosciamo il Territorio”. L’evento, diventato ormai un appuntamento fisso della primavera siamannese, è organizzato dalla Pro loco di Siamanna, in collaborazione con il Comitato di Santa Lucia, classe 1974, e il Comune.

Una giornata nel quale si andrà alla scoperta delle bellezze della montagna del paese, con escursioni, assistite dalle guide dell’Agenzia “Forestas”, da 4, 6 e 10 chilometri. Sarà anche un appuntamento all’insegna dello stare insieme e della socializzazione.

Il programma prevede il ritrovo, alle 9, all’ingresso di quella conosciuta come “Sa Cora de Is Ottusu”. Da lì si partirà per le tre escursioni che termineranno attorno alle 13, orario in cui è previsto il pranzo collettivo, che prevede un primo (ravioli), un secondo (carne arrosto), formaggio, frutta e verdura, oltre alle bevande. Per il pranzo le prenotazioni potranno essere effettuate entro la giornata di venerdì.

