Non manca tanto, ormai, a Siamanna, alla conclusione della piscina comunale. Nei prossimi giorni inizieranno gli interventi che termineranno la struttura. L’obiettivo? Diventare un punto strategico sia da un punto di vista economico che sociale.

Per gli interventi, l’amministrazione comunale guidata da Franco Vellio Melas, 63 anni, stanzierà circa 200mila euro direttamente da fondi di bilancio dell’ente. Con questa somma è previsto il completamento dell’area sportiva della piscina, ma anche la realizzazione di un punto bar/pizzeria che lavorerà come servizio in appoggio.

“L’obiettivo – precisa Melas – dell’area sportiva e del bar/pizzeria è quello di darla in gestione sia per scopo occupazionale, sia per dare un servizio alla popolazione, e garantire, inoltre, lo spiaggia day per i più piccoli che ogni anno il Comune offriva ai minori e, quindi, realizzare un conseguente risparmio per l’ente”.

Non solo, sempre sul fronte lavori pubblici, a breve partiranno anche i lavori idraulici, di sicurezza e sul verde pubblico nella principale via Sardegna (100mila euro), di realizzazione della rete delle “acque bianche” in via Ferrari e vico Lussu (100mila euro), e quelli in piazza Sacerdoti (40mila euro). “Lavori – conclude Melas – che rientravano nella nostra programmazione, mentre la rete delle acque bianche è stato un intervento programmato in seguito al nubifragio di qualche mese fa”.

