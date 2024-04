Nessuna "Sagra del carciofo". L’evento culinario molto probabilmente andrà in scena direttamente in autunno.

La manifestazione organizzata come sempre dal Comune di Siamaggiore in collaborazione con la Pro Loco, inizialmente prevista nel centro del paese dall'otto al dieci marzo, era stata rinviata a data da destinarsi in seguito alla morte di Pietro Nicolai, l'agente di polizia locale di 52 anni precipitato il 24 febbraio da un cestello mobile mentre stava effettuando dei lavori di potatura nel giardino della sua casa, nella borgata di Pardu Nou, assieme ad un operaio, Maurizio Demontis, ancora ricoverato in ospedale. Troppo il dolore per tutta la comunità: Pietro Nicolai era in servizio al Comune di Siamaggiore, una persona sempre sorridente, disponibile con tutti.

Ecco perché il primo cittadino Davide Dessì ha deciso per ora di non organizzare nessuna sagra, da sempre è un momento di festa che attira tantissimi appassionati del carciofo e non solo.

«Con tutta probabilità la manifestazione verrà organizzata in autunno - ha detto il primo cittadino - Una questione di rispetto per il nostro Pietro. Oltretutto la salma dell’agente di polizia locale, morto poi domenica 3 marzo nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, ancora non è stata restituita ai familiari per le esequie.

