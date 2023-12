Il prodotto tipico del paese è il carciofo. Verrà disegnato anche questo? Chissà. A Siamaggiore nella prossima primavera verrà realizzato un murale. Lo ha deliberato pochi giorni fa la Giunta guidata dal primo cittadino Davide Dessì.

L’opera verrà realizzata grazie all’avanzo di amministrazione. Costerà circa 15mila euro. L’artista che firmerà il primo murale del paese che racconterà le tradizioni del territorio è Mauro Patta. «È nostro intento promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio dando visibilità alla comunità di Siamaggiore, anche a livello turistico, mediante interventi artistici-culturali - commenta il primo cittadino di Siamaggiore - Ecco perché abbiamo deciso di investire i soldi in questo senso. Ci piacerebbe realizzare un murale all’anno, come segno distintivo».

Come si legge nella delibera di pochi giorni fa, «la decorazione dovrà essere realizzata con le opportune tecniche grafiche, nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e dell’ordine pubblico, senza offesa del pubblico pudore, morale e persone». Ora è in corso la fase di interlocuzione tra l’artista e gli uffici del Comune. Il murale verrà realizzato o nei due muri ai lati nelle scalinate di via Foscolo, o in piazza Asilo, quella dove vengono realizzate tutte le feste paesane oppure nei muri del centro sociale del Comune. «Il luogo ancora non è stato deciso, ma è ancora segreto anche il disegno - spiega ancora il sindaco - Sono in corso delle trattative anche in base alla grandezza delle pareti messe a disposizione dell'artista. È certo però che sarà un murale che ci racconta».

