Scaltri, furbi e delinquenti. Per truffare le persone hanno deciso di realizzare e poi mettere online un sito internet di un’azienda identico a quello vero. Di diverso c'è solo il numero di telefono dal quale poi venivano inviate le coordinate per i pagamenti.

E così negli uffici dell’azienda "Autodemolizioni Pusceddu", a Siamaggiore, il telefono squilla in continuazione. Sono i clienti che chiedono come mai i ricambi usati che sono stati acquistati alcuni giorni fa non sono ancora stati spediti. La cosa però è andata diversamente. «Stiamo vivendo non solo un danno economico ma anche di immagine – racconta la titolare Manuela Pusceddu - Purtroppo siamo stati vittime di truffa per sostituzione di identità. Ci siamo resi conto solo quando i clienti hanno iniziato a chiamarci per lamentarsi del fatto che non avevano ricevuto ciò che era stato acquistato con la Postepay».

Nel sito creato appositamente per truffare le persone infatti i dati sono diversi, come anche il nome stesso del sito: quello vero ha il dominio .it, quello falso .com.

La titolare ha quindi sporto denuncia: «Ci siamo rivolti ai carabinieri che indagano sulla vicenda. Speriamo bene. Chiedo ai clienti di non fare nessun acquisto nel sito fasullo. Ma anche nessun pagamento».

