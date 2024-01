L’acqua c’è ma non è potabile. Disagi da oggi nelle abitazioni di Siamaggiore. Dopo una segnalazione di Abbanoa sui valori anomali delle risorsa idrica, il primo cittadino Davide Dessì, su invito della Asl di Oristano, ha emanato subito un’ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari in tutto il territorio comunale.

Abbanoa, per evitare meno disagi ai cittadini, soprattutto alla fascia più debole, già da oggi ha messo a disposizione un’autobotte per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile. Il mezzo è parcheggiato nel piazzale davanti ai locali della ex scuola elementare. Sarà presente anche domani per tutta la mattina, dalle 9 alle 13.

Come si legge nell’ordinanza del sindaco, il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari si è reso necessario in seguito a una comunicazione da parte di Abbanoa che segnalava la presenza di valori anomali nei campioni d'acqua prelevati alcuni giorni prima dai tecnici. Sempre la Asl ha poi invitato il sindaco di Siamaggiore a divulgare con tempestività ed efficacia il provvedimento che sarà valido fino all’esito delle nuove analisi.

