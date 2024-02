Un incontro pubblico, a Masullas, che vuole essere un momento di condivisione e partecipazione per uno sviluppo territoriale integrato.

È questo lo scopo dell’appuntamento in programma mercoledì 21 febbraio, alle 18, nell’aula consiliare del Comune intitolato "Sfide e Soluzioni per il Domani".

Nel corso della serata verranno affrontate alcune tematiche fondamentali per la comunità masullese, come la situazione problematica del medico di base sul territorio e, in particolare, nella comunità; la nascita e lo sviluppo della Comunità Energetica; ⁠lo sviluppo culturale ed economico.

«Periodicamente – commenta il sindaco, Ennio Vacca – organizziamo, come amministrazione, alcuni incontri con i cittadini. Abbiamo appena superato metà mandato e vorremmo confrontarci e discutere su quanto è stato fatto e su quanto c’è da fare. Crediamo che il coinvolgimento di tutta la comunità sia di fondamentale importanza per affrontare e superare le difficoltà, ma anche per contribuire attivamente a proposte e idee da concretizzare».

