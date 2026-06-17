Sarà Senis, domenica, ad ospitare la sesta edizione del “DueGiarExpo”, manifestazione che mette in vetrina i 14 comuni che fanno parte del Consorzio Due Giare. Tra laboratori, talk, degustazioni e intrattenimento, il tema dell’edizione 2026 è “Intelligenza Naturale”, intesa come la capacità della comunità di portare avanti, con intelligenza, da generazioni, un sapere gastronomico di grande valore, impossibile da replicare senza il fattore umano e ambientale.

Il programma. Alle 17.30, laboratorio di educazione alimentare per bambini, tenuto da Anna Cabras, biologa, organizzato dal Comune di Baradili. Alle 19, sarà ospite lo storico dell’alimentazione e divulgatore Alberto Grandi, noto al pubblico per il podcast DOI - Denominazione di Origine Inventata, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra miti, luoghi comuni e identità legata al cibo. Durante l’incontro, degustazione a sorpresa riservata agli spettatori del talk. Alle 20, il centro storico di Senis si animerà con oltre 2mila degustazioni gratuite, distribuite lungo le vie e nei cortili aperti. Occasione per scoprire prodotti e preparazioni più rappresentative del territorio: is suppas, civraxiu, pani saba, pardulas, amaretti, petza de sa tizzu, fregua a sa codiesa, brugnolusu de arrescottu, pecora in brodo e le tradizionali lumache di Senis.

Durante la manifestazione anche l’esposizione culturale curata dalla biblioteca comunale Antoni Cuccu di Villa Verde dal titolo “Cerotti: l’intelligenza curativa della natura” e la musica tradizionale itinerante della fisarmonica di Nicola Tatti e la voce di Andrea Zara. Chiude, alle 21.30, lo spettacolo di stand-up comedy di Albert Huliselan Canepa, tra gli autori di “GialappaShow e Lercio. «Spesso pensiamo alle tradizioni come a qualcosa di immutabile, ma in realtà evolvono insieme alle comunità che le custodiscono – è il commento del presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda - È da questa idea che nasce il tema dell'“Intelligenza Naturale” e la scelta di ospitare Alberto Grandi, una voce capace di offrire uno sguardo originale sul rapporto tra cibo, identità e memoria. Con DueGiarExpo da diversi anni vogliamo andare oltre il binomio cibo-gusto per rafforzare quello tra cibo e cultura, unendo degustazioni, approfondimento e intrattenimento in un'unica esperienza».

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