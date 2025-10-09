Partirà lunedì prossimo il secondo ciclo del corso di formazione per il format Seneghe Comunità Ospitale. Il percorso è dedicato alla valorizzazione e rafforzamento dell’accoglienza e della cultura dell’ospitalità nel borgo montiferrino.

Da lunedì 13 a mercoledì 15 tre giornate di formazione e studio per operatori turistici, associazioni e cittadini interessati a realizzare un’offerta turistica autentica, condivisa e integrata. Gli argomenti che verranno trattati e approfonditi: accoglienza e storytelling del prodotto, Brand positioning, quindi le l’apprendimento delle tecniche di promozione efficace sia online e che offline. Infine fare rete tra operatori per costruire un’offerta integrata e attrattiva.

I corsi si terranno presso il nuovo European Youth Center, dalle 15 alle 18. «Un’opportunità per condividere esperienze, sviluppare competenze e valorizzare insieme l’identità ospitale di Seneghe», spiegano gli organizzatori. Il corso è finanziato dalla Comunità europea per mezzo del PNRR, con il patrocinio del Ministero della Cultura e Comune.

