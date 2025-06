È stato realizzato il nuovo vialetto che collega il retro della cappella ai loculi del cimitero di Seneghe, migliorando l'accessibilità per raggiungere i nuovi servizi igienici e la camera mortuaria, il cui allestimento sarà completato nei prossimi giorni.

E’ stata aggiustata anche la fotocellula del cancello del cimitero nuovo e aggiornato il timer di apertura e chiusura in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini. Sistemazione necessaria per il camposanto, struttura di notevole importanza sociale e religiosa, molto sentita dall’intera comunità, rispettando al contempo il decoro e la sacralità del luogo.

«Un intervento pensato per migliorare l’accessibilità e la fruizione degli spazi da parte dei visitatori che desiderano commemorare degnamente i propri cari defunti», spiega la sindaca Albina Mereu. Ora sono partiti i lavori di ristrutturazione della facciata del cimitero vecchio, attualmente in condizioni critiche. «Un altro passo avanti per la cura e la valorizzazione di uno spazio caro alla nostra comunità», precisa Mereu.

